德州化工廠冷卻系統失靈爆炸 水浸災情仍嚴重

【KTSF 陳令楠報導】

颶風Harvey重創西南部州分,週四早上,一間化工廠因冷卻系統沒法運作而發生爆炸,附近居民需要疏散。

位於重災區休斯敦東北面25英哩的一間化工廠,在當地時間凌晨兩點發生兩次爆炸,有黑煙冒出,工廠方圓1.5英哩範圍內的居民要疏散。

工廠發言人週二晚表示,受水浸影響,設施失去電力,後備發電系統亦因水浸失靈,導致冷卻系統停止運作,廠方週二晚已預告隨著氣溫上升,廠內的化學品會發生爆炸。

當地一名縣警因吸入濃煙,需要入院治療,當地縣警發言人稱,濃煙並非有毒,亦不認為對附近社區有危險。

Harvey連日來重創德州,休斯敦約3分之1面積水浸,Harvey已經減弱為熱帶低氣壓,向內陸孟菲斯市移動,將為當地帶來大量降雨。

休斯敦陽光重現,部分地方開始水退,不過災情仍然嚴峻。

這場颶風已造成至少37人死亡,帶來了美國大陸歷史上最多的降雨量,接近52吋。

