德州化工廠冷卻系統失靈爆炸 水浸災情仍嚴重

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【KTSF 陳令楠報導】

颶風Harvey重創西南部州分，週四早上，一間化工廠因冷卻系統沒法運作而發生爆炸，附近居民需要疏散。

位於重災區休斯敦東北面25英哩的一間化工廠，在當地時間凌晨兩點發生兩次爆炸，有黑煙冒出，工廠方圓1.5英哩範圍內的居民要疏散。

工廠發言人週二晚表示，受水浸影響，設施失去電力，後備發電系統亦因水浸失靈，導致冷卻系統停止運作，廠方週二晚已預告隨著氣溫上升，廠內的化學品會發生爆炸。

當地一名縣警因吸入濃煙，需要入院治療，當地縣警發言人稱，濃煙並非有毒，亦不認為對附近社區有危險。

Harvey連日來重創德州，休斯敦約3分之1面積水浸，Harvey已經減弱為熱帶低氣壓，向內陸孟菲斯市移動，將為當地帶來大量降雨。

休斯敦陽光重現，部分地方開始水退，不過災情仍然嚴峻。

這場颶風已造成至少37人死亡，帶來了美國大陸歷史上最多的降雨量，接近52吋。

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