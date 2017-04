By

【KTSF 崔凱橋報導】

俄羅斯聖彼得堡一道地鐵列車週一發生爆炸,當地傳媒報道,造成11人死亡,當中包括兒童,有超過50人受傷,事發時,俄羅斯總統普京正身處該市,目前尚未有組織承認責任。

事發於下午2時20分,列車當時正駛離Technology Institute站,前往Sennaya Square站,車廂內突然發生爆炸,造成多人傷亡。

之後,俄羅斯當局再在聖彼得堡另一個繁忙的地鐵站Vosstaniya Square發現一枚已失效的炸彈裝置。

聖彼得堡地鐵目前已經完成了疏散工作,全線的地鐵站都已關閉。

當局指,爆炸並非自殺式炸彈引起,而是一個未經證實的爆炸裝置。

普京表示,當局正調查事件是否涉及恐怖襲擊,並向死傷者家屬致以慰問。

