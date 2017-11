By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Blackhawk社區懸紅25,000元,希望民眾提供該區接二連三爆竊案嫌犯的線索,協助破案。

警方接報指,在上週五晚上7時半,位於Blackhawk Drive 5400號路段一幢住宅遭爆竊。

閉路電視拍攝到當時有3名嫌犯進入上址一幢住宅,並偷走貴重物品及財產。

警方表示,從視頻所見,相信3名疑犯和較早前Blackhawk社區的多宗爆竊案有關。

任何人有爆竊案的線索,可致電(925) 736-1018與警方聯絡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。