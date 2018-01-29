Blackhawk博物館”進入中國”展覧 展出古色古香的中國 （視頻）

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【KTSF 崔凱橋報導】

東灣San Ramon市Blackhawk區內有一間博物館，因收藏多輛古董車而聞名，但原來這博物館內還有一個名為”進入中國”的展覧，帶民眾走入古色古香的中國。

展覽廳內陳列的展品，包括紫禁城皇座仿製品、青花瓷器、古代的紡織品，還有名為”世外桃源”的大型木雕藝術品。

整個工藝只用了埋在地底約1,000年的木化石，再仿照陶淵明《桃花源記》中的情境雕刻而成，每個細節都充滿古代中國的情懷。

博物館的擁有人Ken Behring表示，多年前第一次到訪中國後，被中國的人情味深深的吸引著，從此與中國文化結下深厚的情緣。



Behring說：”人們對我的熱烈招待，我認識了很多朋友，他們亦是很好的工作伙伴，比美國的還要好，我喜歡中國人，我覺得他們很友善。”

Behring希望將這些珍有的歷史文物收藏，放在博物館內供民眾欣賞，讓灣區的民眾不必到訪中國，亦有機會認識更多中國的文化，促進兩國之間的交流。

除了”進入中國”外，博物館還有其他的展覽。

Behring說：”兩年前我們設立了名為舊西部精神的展覽館，大約2,500平方英尺，展覽館分成一半，一半集中在當年移民人士來美國的歷史旅程，另一半是集中在印第安原住民以往的歷史。”

有關展覽的詳情，可登上www.blackhawkmusuem.org查詢。

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