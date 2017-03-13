黑莓執行長程守宗談中情局黑入高科技產品（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

黑莓手機公司（Blackberry）執行長程守宗上週五來到灣區，並接受本台專訪，談到近日備受關注的中情局（CIA）被指黑入高科技產品的議題。

程守宗是應亞太裔領袖組織邀請，跟加州眾議員羅倫達對談在對談之前，程守宗接受本台的專訪，談到最近敏感的中情局黑客事件，程守宗很自豪的說，在被點名的手機品牌中，黑莓沒有在名單中。

程守宗說：”所有G7國家、G20中有16國政府仍用黑莓軟硬件，我們名字不在名單中，我們是唯一沒有被黑到。”

程守宗說，黑莓的安全系統很難入侵，這也說明該公司目前將市場主力，尤其是美國市場放在軟件上。

程守宗說：”目前我們聚焦網路安全、行動裝置安全、物聯網安全，但也很難說，我們歷經很多，試圖擺脫困境，我們必須開始再成長，直到有成果，才可能重回手機市場。”

當天有不少與會人士表達曾經是黑莓手機的愛用者，程守宗說，3年前臨危授命，接掌加拿大公司黑莓，很多人都不看好。

程守宗說：”這工作很艱難，3年前我剛接手，很多人都不認為黑莓能倖存，但我們還在這裡。”

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