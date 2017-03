黑莓執行長程守宗談中情局黑入高科技產品（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

黑莓手機公司(Blackberry)執行長程守宗上週五來到灣區,並接受本台專訪,談到近日備受關注的中情局(CIA)被指黑入高科技產品的議題。

程守宗是應亞太裔領袖組織邀請,跟加州眾議員羅倫達對談在對談之前,程守宗接受本台的專訪,談到最近敏感的中情局黑客事件,程守宗很自豪的說,在被點名的手機品牌中,黑莓沒有在名單中。

程守宗說:”所有G7國家、G20中有16國政府仍用黑莓軟硬件,我們名字不在名單中,我們是唯一沒有被黑到。”

程守宗說,黑莓的安全系統很難入侵,這也說明該公司目前將市場主力,尤其是美國市場放在軟件上。

程守宗說:”目前我們聚焦網路安全、行動裝置安全、物聯網安全,但也很難說,我們歷經很多,試圖擺脫困境,我們必須開始再成長,直到有成果,才可能重回手機市場。”

當天有不少與會人士表達曾經是黑莓手機的愛用者,程守宗說,3年前臨危授命,接掌加拿大公司黑莓,很多人都不看好。

程守宗說:”這工作很艱難,3年前我剛接手,很多人都不認為黑莓能倖存,但我們還在這裡。”

