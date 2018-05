費城兩非裔男子受歧視被捕 Starbucks和解訴訟

By

兩名非洲裔男子大約3個星期前,在費城一間Starbucks咖啡店懷疑受歧視,一度被警員帶走扣留的事件,兩人已經分別與Starbucks和費城市政府達成和解。

Starbucks表示,已經與兩名非洲裔青年Donte Robinson和Rashon Nelson達成和解,Starbucks未有透露和解金額,但就包括為兩人提供免費入讀阿利桑拿州立大學課程。

這兩名青年也與費城市府達成和解,象徵式每人獲賠1元,以及市府承諾撥款20萬元設立一個新計劃,來幫助年青企業家,兩名青年的被捕紀錄也被刪掉。

兩名非洲裔青年是在上月中走入費城一間Starbucks內等朋友期間,向店員借用洗手間時,被指沒光顧而遭拒絕。

店舖經理之後趕他們走並報警,指兩人拒絕離開和買東西,兩人後來被鎖上手扣帶走。

警方最終認為沒有犯罪證據,數小時後釋放兩名男子。

這件事被人放上網,越鬧越大,為了平息民憤,Starbucks總裁曾親身飛到費城向這兩名青年道歉,又下令全美超過8千間Starbucks店本月尾暫停營業數小時,為員工提供消除種族偏見的培訓。

