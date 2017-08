柏克萊右翼集會變反制集會 特朗普支持者與示威者推撞

By

【KTSF 郭柟報導】

東灣柏克萊市中心週日原定舉行右翼人士集會,不過後來轉變成出現了大批反制集會示威者,幾名疑似特朗普支持者與示威者推撞,警方拘捕13人,並指暴力行為有升級跡象,呼籲公眾遠離示威區。

早上首先開始的,是在柏克來加大舉行的反制示威活動,活動和平進行,雖然天氣炎熱,示威者佈滿整條街,有些載歌載舞,傳達的信息就是不歡迎白人至上主義者來。

他們舉起不同標語,包括”柏克萊站起來對抗仇恨”、”黑人性命尤關”等,倡議以多元化和愛團結對抗白人至上主義,大批防暴警察在附近維持秩序,亦都在集會地點設圍欄。

即使市府呼籲民眾不要舉行反制集會,有示威者就表示,她都好想無視集會人士,不過她擔心如果不出來發聲,等於默認他們的言論。

另外,有示威者表示,週日參與的目的是希望告訴全國民眾間有的共通點,比分化他人的理由多。

中午過後 ,一批示威者遊行到右翼人士計劃聚集的MLK公園,不過主辦人未抵達之前,集會地點已經佈滿反制示威者,附近兩條街早已都被警方封閉,攔截車輛,所有進入公園的人都必須經過保安檢查背包和搜身,確保沒有帶危險物品。

有幾名懷疑是特朗普支持者,或者時支持右翼集會的人士,進入公園後馬上被示威者圍繞,示威者不斷叫他們走,有其中一人被按倒在地,要由防暴警察出動護送他們離開。

有在旁觀的示威者叫人不要打人,警方拘捕帶走了幾個人,包括一名戴面具的示威人士,除此之外,示威大致和平進行。

警方大約一點幾,開放了MLK公園讓所有人進入,這次右翼集會主辦人Amber Cummings直到兩點幾都沒有出現於集會。

