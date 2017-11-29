比特幣週三衝破萬元關口後回落 本年至今升值近十倍

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虛擬貨幣比特幣週三升破萬元關口，更一度升至11,000元，但很快如過山車般下滑，跌回9,000元水平，本年初至今，比特幣已升值接近十倍，其幣值波幅之大，令人疑惑究竟比特幣是否已逐漸成為主流貨幣，還是一個快將爆破的泡沫。

比特幣在衝破1萬元關口，再衝上11,000元後，投資者很快獲利回吐，幣值很快跌回9,800元水平，週三下午更一度低見9,300元，而在本年初，比特幣的交易價僅約1,000元左右。

比特幣究竟是泡沫還是有價值的投資工具，在金融界充斥正反兩極的聲音，JPMorgan Chase執行長直言比特幣是”騙局”，因為它沒有建基於實質價值上，純粹是一組軟件編碼，也沒有任何貨幣機構支持。

不過，也有金融界人士，當中包括國際貨幣基金主席拉賈德卻認為，虛擬貨幣可以有實質的作用，例如在幣值不穩定的國家，可以是一種付款的方式之一。

無論比特幣的前景如何，可以肯定的是，在年初買入比特幣的投資者，帳面上已賺個盆滿缽滿。

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