比特幣週三衝破萬元關口後回落 本年至今升值近十倍

By

【KTSF】

虛擬貨幣比特幣週三升破萬元關口,更一度升至11,000元,但很快如過山車般下滑,跌回9,000元水平,本年初至今,比特幣已升值接近十倍,其幣值波幅之大,令人疑惑究竟比特幣是否已逐漸成為主流貨幣,還是一個快將爆破的泡沫。

比特幣在衝破1萬元關口,再衝上11,000元後,投資者很快獲利回吐,幣值很快跌回9,800元水平,週三下午更一度低見9,300元,而在本年初,比特幣的交易價僅約1,000元左右。

比特幣究竟是泡沫還是有價值的投資工具,在金融界充斥正反兩極的聲音,JPMorgan Chase執行長直言比特幣是”騙局”,因為它沒有建基於實質價值上,純粹是一組軟件編碼,也沒有任何貨幣機構支持。

不過,也有金融界人士,當中包括國際貨幣基金主席拉賈德卻認為,虛擬貨幣可以有實質的作用,例如在幣值不穩定的國家,可以是一種付款的方式之一。

無論比特幣的前景如何,可以肯定的是,在年初買入比特幣的投資者,帳面上已賺個盆滿缽滿。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。