比特幣期貨交投活躍 首日一度飆升20%

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【KTSF 張麗月報導】

電子虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）週日晚開始在傳統的芝加哥期權交易所（CBOE）正式掛牌交易，象徵進入下一波的虛擬世界。

比特幣掛牌後交投非常活躍，在交易開始不久，由於價格急升超過10%，依照規定，暫停交易兩分鐘，其後價格又飆升20%，交易要暫停5分鐘，因此前後合共兩次停板。

在第一個交易日，1月份到期的比特幣期貨價格，曾經一度升破18,000元，3月份到期的比特幣期貨，也曾經一度衝破19,000元。

CBOE交易所表示，在比特幣期貨推出頭兩小時，已經有超過800張合約交易。

CBOE的競爭對手，芝加哥商品交易所（CME）也計劃在下星期一推出比特幣期貨買賣。

比特幣並非是硬幣，而是一種電子虛擬貨幣，數量有限，需要按照嚴格的規定在電腦虛擬世界挖掘。

比特幣最大的特點是流通過程隱閉，方便做隱密式的支付手段，外界難以追蹤，當局不易規管。

有專家提醒說，比特幣期貨交易存在高風險，投機和波動都非常大，因此投資者要小心。

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