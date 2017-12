比特幣期貨交投活躍 首日一度飆升20%

By

【KTSF 張麗月報導】

電子虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)週日晚開始在傳統的芝加哥期權交易所(CBOE)正式掛牌交易,象徵進入下一波的虛擬世界。

比特幣掛牌後交投非常活躍,在交易開始不久,由於價格急升超過10%,依照規定,暫停交易兩分鐘,其後價格又飆升20%,交易要暫停5分鐘,因此前後合共兩次停板。

在第一個交易日,1月份到期的比特幣期貨價格,曾經一度升破18,000元,3月份到期的比特幣期貨,也曾經一度衝破19,000元。

CBOE交易所表示,在比特幣期貨推出頭兩小時,已經有超過800張合約交易。

CBOE的競爭對手,芝加哥商品交易所(CME)也計劃在下星期一推出比特幣期貨買賣。

比特幣並非是硬幣,而是一種電子虛擬貨幣,數量有限,需要按照嚴格的規定在電腦虛擬世界挖掘。

比特幣最大的特點是流通過程隱閉,方便做隱密式的支付手段,外界難以追蹤,當局不易規管。

有專家提醒說,比特幣期貨交易存在高風險,投機和波動都非常大,因此投資者要小心。

版權所有,不得轉載。