特朗普政府頒令 豁免僱主向僱員提供避孕健保

【KTSF 江良慧報導】

奧巴馬健保規定,僱主必須向僱員提供包括避孕服務的醫保,不過特朗普政府週五頒布法例,削弱有關規定。

聯邦衛生及福利部公佈的新指引週五即時生效,指引容許僱主以宗教或者道德為理由,申請豁免向僱員提供避孕服務。

聯邦衛生部指新指引,對全國99.9%婦女都沒有影響,因為全國1.65億婦女中,很多都不是在生養孩子的年齡。

當局表示,目前全國只有約200間機構,就醫保要包括避孕服務提出訴訟,所以只有約12萬名在這些機構工作的婦女受影響。

不過研究公共政策的專家就表示,目前有數以百計的天主教醫院、老人院和非牟利機構,希望停止向僱員提供避孕服務,新指引無疑為這類僱主打開大門。

美國公民自由聯盟(ACLU)已經就新指引提出訴訟,個別州分的司法部長也考慮要控告聯邦政府,

