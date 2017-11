美國中情局公開更多拉登相關檔案 包括私人手帳

By

【i-CABLE】

美國中央情報局公開數十萬份阿爾蓋達已故領袖拉登相關文件及影像記錄,除了揭示組織內部運作,亦較罕有地發放拉登家人的生活片段,展示這恐怖份子家庭的日常一面。

拉登2011年被美軍擊殺前,大部份時間在巴基斯坦這間大宅度過,因而留下不少有關拉登,以至阿爾蓋達的罕有資料。

中情局最新公開的檔案,就是軍方當天在突擊行動中檢獲,包括這本200多頁、拉登的私人手帳,另有一萬多份文件,以及數以萬計的影像記錄,內裡詳述阿爾蓋達內部運作及宣傳策略,揭示了拉登一直極力維繫,組織不同派系團結,本來亦計劃在九一一恐襲10週年,有所行動以作「紀念」。

不過隨著拉登被殺,組織群龍無首,發展亦陷入低谷,與當時的分支及後宣佈獨立的伊斯蘭國,衝突亦愈見頻繁。

拉登死後,一直盛傳其兒子哈姆扎將繼承父親領導阿爾蓋達,不過其身份神祕,直至當局發放這片段,哈姆扎成年後的容貌首次曝光,片段中的哈姆扎,據報身處伊朗舉行婚禮,多名阿爾蓋達高層亦在場。

美國情報部門過往三次公開擊殺拉登行動所檢獲資料,與以往不同的是,今次包含不少拉登身邊人的日常片段,普通如小孩子玩耍,以至接受射擊訓練首度公諸於世。

中情局亦有列出清單,逐一細列在拉登大宅電腦發現的影片,較令人意外的是多齣荷李活動畫電影「榜上有名」,亦存有至少三套講述拉登本人的紀錄片。

