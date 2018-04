By

加州一名億萬富翁有意在11月的選舉提出選舉提案,讓加州選民表決應否把全美人口最多的加州,分拆為3個州。

創投企業家Tim Draper稱,他已就該提案搜集到60萬個支持人士的簽名,並定於下週送交加州州務卿核實,根據加州的選舉法,提案只要搜集到366,000個簽名,就可以列入11月的選票。

支持者稱,加州人口過多,州政府無法滿足居民的需要,但反對者稱,把加州分拆為3個州,無助解決目前面臨的經濟和政治問題。

Draper的建議是把加州分為加州、北加州和南加州,但最終的名稱將會由居民定奪。

