南加越裔富翁捐500萬 救助聖荷西水災災民

【KTSF 崔凱橋報導】

一位越裔善長人翁捐出500萬美元,幫助南灣聖荷西市的水浸災民。

居住於南加州洛杉磯地區的73歲越南裔富翁Kieu Hoang,週三下午向聖荷西水災救濟基金捐出500萬美元,希望幫助水災災民重建家園。

該基金透過紅十字會、救世軍、Santa Clara縣天主教慈善會 及聖心社區服務等慈善團體,發放援助金給災民,來支付臨時住宿、汽車維修,以及更換家俬等費用。

Facebook上顯示,Kieu Hoang在越南戰爭結束後,以難民身分移民來加州,成立製藥公司致富。

南灣聖荷西市長Sam Liccardo在剛過去的星期二在市議會上表示,受到上週風暴吹襲引發洪水泛濫,需要即時撤離的家庭,當中有400多戶至今仍然未能重返家園。

重災區Rock Springs社區約8成的災民是越南裔。

市府估計洪水造成至少5,000萬美元的私人財物損失和2,300萬美元的公共財產損失。

