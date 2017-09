By

【KTSF】

海灣大橋上近日出現一個廣告牌,上面寫著 “彈劾”,並印有特朗普的肖像,投放該廣告牌的組織表示,這個廣告牌即將被撤下。

這個廣告牌是由一個政治組織Courage Campaign投放,組織有140萬名成員,每名成員付17元,支付這廣告費。

廣告內容原定會持續展示到本週日,但組織表示,持有該廣告位的媒體公司通知它們,指因收到大量投訴,而要將廣告撤下。

本地2號台報導,該廣告公司回應指,他們不會因為收到投訴而提早撤下廣告,將會如期在合約期滿後撤下。

