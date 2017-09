海灣大橋收費站附近豎標語牌 促彈劾特朗普

By

駕車橫過海灣大橋的人士,由週一起在東灣奧克蘭市(視頻)經過收費站時,將會看到一幅巨大的標語牌,當中印上特朗普總統的大頭照,旁邊寫著”Impreach”(彈劾)一字。

這個標語牌將會擺放至週日,經費是由Courage Campaign組織支付,該組織有約140萬名成員,款項是來自會員的捐款,每人各支付17元。

根據美國憲法,總統如果被裁定叛國、賄賂和觸犯其他嚴重罪行,可以面臨國會彈劾。

該組織執行會長Eddie Kurtz表示,組織認為目前已有法律和道德理據啟動彈劾程序。

Courage Campaign在8月啟動了一項簽名請願運動,要求彈劾特朗普,至今已徵集9萬個簽名,網址:http://act.couragecampaign.org/sign/impeachtrump。

