加州州議會通過法案 只准店舖出售非商業繁殖動物

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【KTSF 陶璟樂報導】

加州一項新的提案，將全面禁止出售非救援類的寵物，一旦法案經州長Jerry Brown通過，將會對飼養寵物者帶來深遠影響。

在列治文市的家兔收養中心，有許多等待救助的家兔，在不久以後牠們很有可能出現在你附近的寵物商店裡，因為加州的AB-485法案，禁止販賣商業繁殖動物當寵物。

換言之，法案生效後，商家只能買賣被救回來的動物，包括寵物狗、貓，還有兔子，這項法案已在州議會過關，現在要看州長布朗是否簽署。

有寵物業者表示，法案將會對他們的業務影響很大，而動物保護者Anne Martin則認為，早就應該這樣立法，業者會受影響，但許多人都贊成這項立法，也認為加州應停止商業繁殖犬隻。

如果州長同意簽署，法案將會在2019年1月生效。

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