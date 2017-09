加州州議會通過法案 只准店舖出售非商業繁殖動物

By

【KTSF 陶璟樂報導】

加州一項新的提案,將全面禁止出售非救援類的寵物,一旦法案經州長Jerry Brown通過,將會對飼養寵物者帶來深遠影響。

在列治文市的家兔收養中心,有許多等待救助的家兔,在不久以後牠們很有可能出現在你附近的寵物商店裡,因為加州的AB-485法案,禁止販賣商業繁殖動物當寵物。

換言之,法案生效後,商家只能買賣被救回來的動物,包括寵物狗、貓,還有兔子,這項法案已在州議會過關,現在要看州長布朗是否簽署。

有寵物業者表示,法案將會對他們的業務影響很大,而動物保護者Anne Martin則認為,早就應該這樣立法,業者會受影響,但許多人都贊成這項立法,也認為加州應停止商業繁殖犬隻。

如果州長同意簽署,法案將會在2019年1月生效。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。