【KTSF 梁秋玉報導】

加州AB 342法案建議在灣區兩大城市,舊金山和聖荷西安裝攝影機,專門抓超速駕駛者,週一此法案在州眾議會交通委員會表決,但未能通過。

由華裔州眾議員邱信福提出的AB342議案,是一個5年試驗計劃,如果行駛的車輛超過限速10英里或以上,被攝錄機拍到,駕駛者就會收到一張100元罰單。

有反對團體認為該議案會影響個人隱私,及交通執法人員的工作機會,邱信福則回應稱,僅去年在舊金山及聖荷西,就有88人死於車禍,安裝超速攝錄機是減少意外的一個措施。

他還說,這些攝錄機將安裝在以往曾發生過車禍的地點,並規定有限度使用,而駕駛者也不會因為收到這類自動化罰單而影響其駕駛記錄。

