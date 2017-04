捲性醜聞廣告商離棄 霍士新聞時事評論員被炒

By

【KTSF】

霍士新聞頻道著名評論員Bill O’Reilly近日捲入多宗性騷擾指控,更被傳媒大爆曾向5名女事主支付千萬掩口費平息事件,霍士新聞母公司在對指控展開調查後,週三宣布解僱O’Reilly。

O’Reilly在霍士新聞已服務20年,他主持的時事評論節目”The Factor”為霍士新聞最高收視的節目,也定下霍士新聞偏保守派的定位。

紐約時報於4月2日爆料,指曾被O’Reilly性騷擾的5名女事主獲發1,300萬掩口費,不准對外披露她們的不快經歷,但O’Reilly堅決否認有其事,不過在報導出街後,贊助其節目的廣告商紛紛撤離,即使其節目的收視率不跌反升。

早在9個月前,O’Reilly的前上司,即霍士新聞前執行長Roger Ailes,也因為被控曾性騷擾女下屬而辭職。

O’Reilly的代表律師Marc Kasowitz表示,其當事人正遭到人格暗殺(character assassination),左派組織基於政治和商業原因,圖謀毀滅其當事人。

O’Reilly週三被解僱後亦堅稱,所有針對他的性騷擾指控都是假的,他是因為虛假的指控而遭解僱。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。