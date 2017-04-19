捲性醜聞廣告商離棄 霍士新聞時事評論員被炒

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霍士新聞頻道著名評論員Bill O’Reilly近日捲入多宗性騷擾指控，更被傳媒大爆曾向5名女事主支付千萬掩口費平息事件，霍士新聞母公司在對指控展開調查後，週三宣布解僱O’Reilly。

O’Reilly在霍士新聞已服務20年，他主持的時事評論節目”The Factor”為霍士新聞最高收視的節目，也定下霍士新聞偏保守派的定位。

紐約時報於4月2日爆料，指曾被O’Reilly性騷擾的5名女事主獲發1,300萬掩口費，不准對外披露她們的不快經歷，但O’Reilly堅決否認有其事，不過在報導出街後，贊助其節目的廣告商紛紛撤離，即使其節目的收視率不跌反升。

早在9個月前，O’Reilly的前上司，即霍士新聞前執行長Roger Ailes，也因為被控曾性騷擾女下屬而辭職。

O’Reilly的代表律師Marc Kasowitz表示，其當事人正遭到人格暗殺（character assassination），左派組織基於政治和商業原因，圖謀毀滅其當事人。

O’Reilly週三被解僱後亦堅稱，所有針對他的性騷擾指控都是假的，他是因為虛假的指控而遭解僱。

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