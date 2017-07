By

【KTSF 黃恩光報導】

加州因為實施夏令時間,居民一年要調教時鐘兩次,不少人感到麻煩,現在有州議員提出法案,使加州有可能全年都實行夏令時間。

加州目前是夏令時間,到傍晚6點,7點,天還是很亮,南灣部分家長認為,如果全年實行夏令時間,有利小孩參加課後的體育活動。

代表這班家長的加州眾議員朱感生提出AB 807法案,建議加州全年實施聯邦所定的標準時間,或全年實施夏令時間,有關的建議需要得到州議會通過,再交由全州選民表決,而最終還需要國會批准,因為目前聯邦法規定加州在特定期間實施夏令時間。

朱感生認為,加州人一年要調時鐘兩次,對健康,駕駛以及工作安全不利,所以一直推動劃一時間。

可是有評論認為發動選舉提案要動用大量資源,而一旦實行的話,加州的時間一年裡起碼有幾個月,將會與其他州不同,也會引起混亂。

