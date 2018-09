非裔演員Bill Cosby涉下藥性侵 被判即時入獄3至10年

By

【KTSF 江良慧報導】

著名喜劇演員Bill Cosby,4月時被裁定3項性侵罪名成立後,週二被判即時入獄3至10年,他同時也被法官歸類為性暴力罪犯。

Montgomery縣地檢官Kevin Steele說:”幾十年來,被告一直掩飾真我,掩飾他的罪行,利用他的名氣和財富,Bill Cosby真面目終被揭開,當他步向監獄,我們看到他真實的樣子。”

賓夕凡尼亞州一個法官拒絕辯方要求判家居囚禁,在週二判處Cosby入獄3至10年,辯方說Cosby年老又失明,只會危害他自己,指控他的人都歡迎今天的判刑。

現年81歲的Cosby,電視上的慈父形象深入民心,他在今年4被裁定,在2004年向Andrea Constand落藥並性侵她,法官週二更把Cosby歸類為性暴力罪犯,他餘生都要在州警察登記住址,和接受性罪犯輔導,指控他的人認為他罪有應得。

原告律師Gloria Allred說:”她們認為對她們所做的是性暴力,對她們施暴的人就是性暴力罪犯。”

辯護律師則表示,計劃就定罪提出上訴。

Cosby的公關代表Andrew Wyatt說:”Cosby先生的辯護團隊,已經準備向法庭提出有關主控官使用偽證,Cosby先生明顯被剝奪接受公平審訊的權利。”

律師在庭上提出讓Cosby擔保外出等候上訴,不過法官拒絕,Cosby被即時鎖上手扣帶走。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。