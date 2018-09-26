非裔演員Bill Cosby涉下藥性侵 被判即時入獄3至10年

By

【KTSF 江良慧報導】

著名喜劇演員Bill Cosby，4月時被裁定3項性侵罪名成立後，週二被判即時入獄3至10年，他同時也被法官歸類為性暴力罪犯。

Montgomery縣地檢官Kevin Steele說：”幾十年來，被告一直掩飾真我，掩飾他的罪行，利用他的名氣和財富，Bill Cosby真面目終被揭開，當他步向監獄，我們看到他真實的樣子。”

賓夕凡尼亞州一個法官拒絕辯方要求判家居囚禁，在週二判處Cosby入獄3至10年，辯方說Cosby年老又失明，只會危害他自己，指控他的人都歡迎今天的判刑。

現年81歲的Cosby，電視上的慈父形象深入民心，他在今年4被裁定，在2004年向Andrea Constand落藥並性侵她，法官週二更把Cosby歸類為性暴力罪犯，他餘生都要在州警察登記住址，和接受性罪犯輔導，指控他的人認為他罪有應得。

原告律師Gloria Allred說：”她們認為對她們所做的是性暴力，對她們施暴的人就是性暴力罪犯。”

辯護律師則表示，計劃就定罪提出上訴。

Cosby的公關代表Andrew Wyatt說：”Cosby先生的辯護團隊，已經準備向法庭提出有關主控官使用偽證，Cosby先生明顯被剝奪接受公平審訊的權利。”

律師在庭上提出讓Cosby擔保外出等候上訴，不過法官拒絕，Cosby被即時鎖上手扣帶走。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。