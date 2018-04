非裔喜劇演員Bill Cosby被控迷魂性侵女性罪成

By

【KTSF】

美國非裔喜劇演員Bill Cosby週四被陪審團裁定下藥迷魂及性侵犯一名女性罪成,Cosby現年80歲,餘生很有可能要在獄中渡過。

陪審團裁定,Cosby在2004年曾在他位於費城的住屋,性侵犯45歲Temple大學僱員Andrea Constand,原告指Cosby給她服食3顆藍色藥片,之後她動彈不得,而Cosby被指在這時伸出手指猥褻她下體,過程中她完全無力反抗。

陪審團宣讀裁決時,Cosby雙眼直望向前,在聽取裁決後,他高聲責罵地檢官Kevin Steele,辱罵他是”屁眼”(a–hole),此時地檢官立即要求法官馬上勒令Cosby還押監房,因為他有潛逃的危險

不過法官最後准許Cosby可以保釋外出,直至判刑聆訊舉行,暫時未知何時判刑。

Cosby離開時向在法庭外守候的支持者揮手,但沒有發言,其代表律師稱他會提出上訴。

這次審訊歷時兩週,除原告外,檢控官還傳召了另外5名聲稱也曾被Cosby迷魂性侵的女性出庭作證。

由7男5女組成的陪審團退庭商議14小時後作出裁決,Cosby被裁定3項嚴重猥褻襲擊罪成,每項罪名最高可被判入獄10年,鑑於Cosby年事已高,即使法官判處較短的刑期,他餘生也很有可能會在獄中渡過。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。