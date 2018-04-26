非裔喜劇演員Bill Cosby被控迷魂性侵女性罪成

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【KTSF】

美國非裔喜劇演員Bill Cosby週四被陪審團裁定下藥迷魂及性侵犯一名女性罪成，Cosby現年80歲，餘生很有可能要在獄中渡過。

陪審團裁定，Cosby在2004年曾在他位於費城的住屋，性侵犯45歲Temple大學僱員Andrea Constand，原告指Cosby給她服食3顆藍色藥片，之後她動彈不得，而Cosby被指在這時伸出手指猥褻她下體，過程中她完全無力反抗。

陪審團宣讀裁決時，Cosby雙眼直望向前，在聽取裁決後，他高聲責罵地檢官Kevin Steele，辱罵他是”屁眼”（a–hole），此時地檢官立即要求法官馬上勒令Cosby還押監房，因為他有潛逃的危險

不過法官最後准許Cosby可以保釋外出，直至判刑聆訊舉行，暫時未知何時判刑。

Cosby離開時向在法庭外守候的支持者揮手，但沒有發言，其代表律師稱他會提出上訴。

這次審訊歷時兩週，除原告外，檢控官還傳召了另外5名聲稱也曾被Cosby迷魂性侵的女性出庭作證。

由7男5女組成的陪審團退庭商議14小時後作出裁決，Cosby被裁定3項嚴重猥褻襲擊罪成，每項罪名最高可被判入獄10年，鑑於Cosby年事已高，即使法官判處較短的刑期，他餘生也很有可能會在獄中渡過。

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