希拉莉將依傳統 伴克林頓出席特朗普總統就職禮

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競選總統慘敗的希拉莉將會依照傳統，伴隨前總統夫婿克林頓出席特朗普的總統就職典禮，另外，前總統小布殊也表示，將會與夫人勞拉出席典禮。

總統就職典禮定於1月20日舉行，根據傳統，前總統和配偶都會出席新任總統的就職典禮。

克林頓夫婦是於週二公布有決定，希拉莉與特朗普去年經歷了激烈的選戰，自11月敗選後，鮮有公開露面。

小布殊辦公室週二發聲明稱，小布殊夫婦很高興可以見證美國民主制度下權力和平轉移的一刻。

小布殊與特朗普的關係也平平，他的弟弟Jeb Bush在共和黨總統初選中與特朗普針鋒相對，小布殊與勞拉也對外表示，沒有投票給任何人，但小布殊在選舉後，有恭賀特朗普。

其父親，年屆92歲的前總統老布殊則因為年事已高，身體欠佳，不會與夫人芭芭拉出席。

前總統卡特與夫人羅塞琳已表示將會出席。

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