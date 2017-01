希拉莉將依傳統 伴克林頓出席特朗普總統就職禮

By

競選總統慘敗的希拉莉將會依照傳統,伴隨前總統夫婿克林頓出席特朗普的總統就職典禮,另外,前總統小布殊也表示,將會與夫人勞拉出席典禮。

總統就職典禮定於1月20日舉行,根據傳統,前總統和配偶都會出席新任總統的就職典禮。

克林頓夫婦是於週二公布有決定,希拉莉與特朗普去年經歷了激烈的選戰,自11月敗選後,鮮有公開露面。

小布殊辦公室週二發聲明稱,小布殊夫婦很高興可以見證美國民主制度下權力和平轉移的一刻。

小布殊與特朗普的關係也平平,他的弟弟Jeb Bush在共和黨總統初選中與特朗普針鋒相對,小布殊與勞拉也對外表示,沒有投票給任何人,但小布殊在選舉後,有恭賀特朗普。

其父親,年屆92歲的前總統老布殊則因為年事已高,身體欠佳,不會與夫人芭芭拉出席。

前總統卡特與夫人羅塞琳已表示將會出席。

