【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山市府員工如果懂雙語,可以獲得額外的報酬,最近市府要求部分員工接受語言能力測驗,引發工會不滿。

舊金山紀事報報導,舊金山的公務員根據他們在工作上使用外語的時數,可獲得額外的報酬,每年舊金山向懂雙語的2,400名公務員,額外支付共270萬元薪金,即每人平均每月多賺約100元。

幾個月前,舊金山的人力資源部發現,由於存檔失誤,當局找不到55名公務員的語言能力認證紀錄,於是要求這些人接受語言能力測驗,當中39人及格,6人不及格,7人拒絕測驗。

代表這些公務員的SEIU工會,8月向州政府投訴,要求停止這些測驗,工會指市府不應隨意就要求員工接受測驗。

經磋商後,雙方週二達成協議,市府容許不及格的員工重考,換取工會撤回投訴。

