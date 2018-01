By

【KTSF 陳令楠報導】

一股風暴將於週四抵達灣區,週三晚加州沿岸將出現大浪,大浪警告現正生效,寒冷的風暴也會為Sierra山帶來大風雪。

太平洋一股強勁的風暴系統週三晚起至週四影響加州海岸,國家氣象局將大浪警告延至週四下午4點,範圍包括北灣Sonoma縣、Point Reyes沿岸,至灣區以南Monterey縣沿岸將出現18至22呎大浪。

另外,一股冷鋒即將由太平洋北面降臨,氣象局預測灣區週四會下雨,Sierra山區北部會下雪及吹強風,冬季風暴警告週四中午到週五下午生效,海拔高的地區會有一到兩呎的降雪。

週日另一股接著來到的風暴,也可能為3,000呎以上地區帶來大雪。

