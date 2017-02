特朗普提聯邦預算案 大幅提高軍費開支

By

【KTSF】

特朗普今天在白宮與全國州長會面時透露,他的第一份聯邦財政預算案將會建議,今年大幅提高軍費開支540億元,當中包括購買新飛機

新的戰鬥機和戰艦等。

特朗普說,這份預算將關乎公共安全和國家安全,國防開支也歷史性提高,執法工作將實質增加,必須確保我們勇敢的美軍得到所需的工具來防止戰爭。

特朗普說,這些龐大軍事開支將透過削減其他聯邦政府部門提供的服務以及大幅減少美國對外援助來達到。

估計最受影響的是環保局及國務院。而大部份聯邦政府部門的整體預算也會減少。

不過針對長者的社會安全金和聯邦醫Medicare以及退伍軍人服務、邊境安全等將不受影響。

特朗普指出,這種開源節流的方法就是以較少的資源來做得更多。他又指出,在基建項目上也要花大筆錢,因為全國的公路橋樑和隧道

都不安全。有分析指出,特朗普提出的預算案,再加上他承諾的大幅減稅,肯定將會令財政赤字越滾越大筆。

民主黨人就認為,這份預算案對中產階層不利。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。