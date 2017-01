特朗普總統就職典禮 多位演藝大咖拒絕出席

By

【KTSF 劉開平報導】

許多重量級的演藝界人士拒絕到特朗普的總統就職典禮表演,特朗普說無所謂,他要看到的是人民的捧場。

1月20日舉行的特朗普就職典禮,這幾天一直引發討論,目前所知的是演藝界的一些大咖,如英國著名歌手Elton John和加拿大流行天后Celine Dion等,都拒絕擔任表演嘉賓。

曾大力支持希拉莉競選的兩位著名美國歌手Katy Perry和Beyonce,應該也不會參加。

特朗普團隊邀請到了”無線電城火箭女郎”The Radio City Rockettes,她們會表演大腿舞、現代舞以及爵士舞等,還有”摩門大教堂合唱團”Mormon choir,但這兩個團體都有成員表示抗議並退團,也有近兩萬人在網上簽名,要求”摩門大教堂合唱團”退出演出。

英國著名歌手Rebecca Ferguson答應出席演唱,但她有一個條件,到時候演唱美國黑人民權歌曲Strange Fruit,否則就不會出席,目前不知道特朗普團隊的回應。

對於許多大咖級的演藝人員拒絕到他的就職典禮演出,特朗普透過推特表示,對這些大咖不屑一顧,他的就職典禮不是音樂會,他要的是人民。

演藝界不賞臉,政界又如何?消息說,前總統克林頓和夫人希拉莉,以及小布希總統和卡特總統都會參加,而根據傳統,卸任總統奧巴馬也會出席,老布希總統則因年高體弱無法出席。

2009年1月,奧巴馬第一次就職典禮,有200多萬人出席,現在就看今年1月20日,在這個數字上特朗普能不能超過奧巴馬。

更多新聞:

國會兩黨掀戰幔 定奪奧巴馬健保去留

希拉莉將依傳統 伴克林頓出席特朗普總統就職禮

特朗普推持炮轟奏效 共和黨撤銷削道德辦公室權力

普田稱不會驅逐美國外交人員 斥美方舉動屬挑釁

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。