聯邦調查局(FBI)正在通緝一名銀行劫匪,他涉嫌連環搶劫數間灣區銀行。

FBI消息指,相中這名男子涉嫌於上個月15號,在南灣聖荷西市搶劫銀行,其後又在17號與23號搶劫中半島聖馬刁市(San Mateo)一間銀行。

犯案時,這名男子將一張要錢的字條交給銀行工作人員,並聲稱自己有槍。

局方指,疑犯為一名白人男子,大約6呎高,體重約為300磅,身材高大,犯案時駕駛著一部90年代生產的舊款Cadillac汽車。

警方呼籲民眾提供線索。

