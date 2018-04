By

【KTSF】

聯邦調查局(FBI)較早前通緝的一名銀行劫匪已經落網,他涉嫌連環搶劫灣區數間銀行。

FBI證實於上週六在中半島聖馬刁市(San Mateo)南Delaware街的Jockey Club停車場,拘捕居住在中半島Daly City的50歲男子Gregory Vaughan,他涉嫌在上個月連環搶劫灣區3個城市的銀行。

Vaughan承認與3宗分別在聖馬刁市、南灣聖荷西以及Campbell市的搶劫案有關,目前還押在聖馬刁縣監獄,保釋金定為30萬元。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。