矽谷房市交投仍火紅 成交價比標價動輒高出20萬元

【KTSF 梁秋玉報導】

目前正值暑期,也是學區房銷售熱絡的時期,過去30天,在南灣Cupertino市和Sunnyvale市出售的房屋,有超過10間的最後成交價,比標價高出至少20萬元。

今年初雖然傳出房價上升速度可能會放緩,但最近的房屋銷售,尤其是在學區較好的城市,房屋成交價卻令人大吃一驚。

有媒體透露,一名地產經紀公開南灣過去30天銷售的60間房屋記錄,大部分都在Cupertino和Sunnyvale兩個城市,多數成交價都比標價高,而且也不是裝修豪華的房屋。

例如Cupertino一間1,046平方呎的普通房屋,成交價比原本標價竟然高出66萬。

Cupertino售出的60間房屋中,50間都超出標價,當中15間高於標價至少20萬。

同樣在Sunnyvale,共售出75間共渡公寓和連幢房屋(Townhouse),當中58間成交價高於標價,而且其中8間比標價高出至少20萬。

例如Heatherstone Avenue 1051 號一幢住屋,標價188萬,成交價是237萬;Croyden Court 553 號一幢住屋,價199.8萬,成交價是245萬。

至於灣區租屋市場,網路公司Abodo的報告顯示,今年頭6個月,舊金山和聖荷西的房屋租金分別下降1.2%和1.8%,不過東灣奧克蘭市(屋崙)則上升0.5%。

舊金山目前一個睡房公寓的月租,一般都要大約3,240元,仍是全美租金最貴的城市;聖荷西是2,378元,排全美第3位;奧克蘭是2,025元,在全美排第7位。

