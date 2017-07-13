矽谷房市交投仍火紅 成交價比標價動輒高出20萬元

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【KTSF 梁秋玉報導】

目前正值暑期，也是學區房銷售熱絡的時期，過去30天，在南灣Cupertino市和Sunnyvale市出售的房屋，有超過10間的最後成交價，比標價高出至少20萬元。

今年初雖然傳出房價上升速度可能會放緩，但最近的房屋銷售，尤其是在學區較好的城市，房屋成交價卻令人大吃一驚。

有媒體透露，一名地產經紀公開南灣過去30天銷售的60間房屋記錄，大部分都在Cupertino和Sunnyvale兩個城市，多數成交價都比標價高，而且也不是裝修豪華的房屋。

例如Cupertino一間1,046平方呎的普通房屋，成交價比原本標價竟然高出66萬。

Cupertino售出的60間房屋中，50間都超出標價，當中15間高於標價至少20萬。

同樣在Sunnyvale，共售出75間共渡公寓和連幢房屋（Townhouse），當中58間成交價高於標價，而且其中8間比標價高出至少20萬。

例如Heatherstone Avenue 1051 號一幢住屋，標價188萬，成交價是237萬；Croyden Court 553 號一幢住屋，價199.8萬，成交價是245萬。

至於灣區租屋市場，網路公司Abodo的報告顯示，今年頭6個月，舊金山和聖荷西的房屋租金分別下降1.2%和1.8%，不過東灣奧克蘭市（屋崙）則上升0.5%。

舊金山目前一個睡房公寓的月租，一般都要大約3,240元，仍是全美租金最貴的城市；聖荷西是2,378元，排全美第3位；奧克蘭是2,025元，在全美排第7位。

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