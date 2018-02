By

南灣聖荷西市週六早上有一名騎單車人士被車撞倒,送院後不治,法醫證實死者是64歲亞裔男子Thanh Hoang。

Hoang當時在Nieman大道附近的Capitol Expressway的單車徑上踏單車,途中被一輛銀色2002年日產Sentra撞上。

警員在早上9時半左右接報趕到現場,發現Hoang傷勢危殆,立即將他送院,但搶救後不治。

日產汽車司機有留在現場協助調查,初步調查顯示車禍不涉及醉駕或藥駕。

任何人如能對車禍提供消息,請聯絡聖荷西警局,電話:(408) 277-4654。

