【KTSF 郭柟報導】

8月21日週一,灣區民眾將有機會見到日偏蝕,舊金山附近哪裡是最佳觀賞地點呢?

舊金山Curbed網站推介了10個最住觀賞日蝕地點,第一是Treasure Island,場地空曠,最適合瞭望天空;第二是在Presidio沿海一帶的Crissy Field,附近沒有建築物阻擋,也可以在附近沙灘嬉水。

想在市內高處看,可以走上Twin Peaks雙峰山,在廣闊的視野看日蝕。

另外一些地點包括Coit Tower、de Young博物館、Dolores Park等等。

今次是40年來全美多個州份第一次可見到日全蝕,不過在灣區只能見到約七成日蝕。

觀看日蝕的最佳時間是8月21日的早上10時15分,歷時大約兩分幾鐘,美國太空總署(NASA)提醒民眾,觀看時必須戴上特製太陽眼鏡。

