加州最適合家庭居住城市排名公布 San Ramon位列第二

【KTSF 鄭麗娜報導】

WalletHub網站公布了一項2018年最適合家庭居住的加州城市排名,東灣城市San Ramon位列第二 ,僅次於Folsom市。

最適合家庭居住的城市,前三名分別為Folsom、San Ramon和Los Altos,Dublin、Danville、Pleasanton、Cupertino也排在前十。

San Ramon市長Bill Clarkson說:”我認為它是個中上階級的城市,工程師、專業人士,但不是超級富豪,他們有一些共同的價值觀,即教育,他們願意在San Ramon花錢買房,讓孩子接受那教育。”

San Ramon居民認為,安全和高質量教育很重要 ,但社區意識同樣也很重要。

有居住在San Ramon多年的居民表示 ,在像紐約這樣的大城市 ,人們走在路上從來不看對方,但在這裡,社區的人都互相認識,走在路上 會互相打招呼。

有些人認為,高密度的住房會更有效率,但市長Clarkson並不這麼認為。

市長Clarkson說:”我認為舊金山的解決辦法是集體運輸 ,San Ramon沒有集體運輸,這不是我們的解決方案 ,我們的是注重在家庭和社區。”

San Ramon最近剛重新裝修和擴建了圖書館,並創建了湖畔步行道,在今年晚些時候會增開一個大型的娛樂和購物中心。

一些從高密度住房的城市搬來的民眾說,住在San Ramon像在天堂一樣,永遠不想離開。

