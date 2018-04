By

【KTSF】

東灣有哪些城市最適合居住及上學呢?

網路公司Niche.com最新的研究顯示,Albany市名列榜首,緊隨其後的分別是柏克萊市、Piedmont、Orinda、Moraga、San Ramon、Pleasanton、Lafayette、Walnut Creek和Alameda。

而城市排名是以當地學校的教學質量、犯罪率、就業率、房屋價格以及日常生活便利設施等項目作為評選標準。

