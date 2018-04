By

【KTSF 馮政浩報導】

電子科技產品零售店Best Buy表示,有部分顧客的資料,可能遭到黑客入侵。

Best Buy上週五表示,一些顧客的信用卡資料可能受到數據黑客入侵,這次的黑客入侵和較早時Sears百貨公司,以及航空公司Delta已經匯報的攻撃者相同。

這三間公司都是外判給同一間機構,為顧客提供網上及流動設施互動服務。

這間名為(24)7.ai的服務公司表示,在去年9月27日至10月12日期間遭到非法入侵。

Best Buy在部落格帖文稱,就他們所知只有部分顧客受到影響。

Sears就表示,被黑客接觸到資料少過一萬名,而Delta就未能決定有多少。

