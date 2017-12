東灣老翁墮騙徒陷阱 被騙3千元Best Buy禮品卡

By

【KTSF 陶璟樂報導】

東灣一位老人家接到詐騙電話,以為孫子進了監獄,需要保釋金,於是購買了價值3,000美金的Best Buy禮品卡並繳付,結果原來被騙,事後Best Buy如何回應?

83歲的David Tomasini是退休的精神科醫生,近日他接到一個電話,以為是孫子來求救,之後有一個自稱是律師的人打電話來。

陶璟樂報導說:”他說不能聯繫到孫兒,因為他在監獄裡沒直線電話,我便問到是否需要付錢,他說不用,法庭會處理,我們現只需將他保釋,聽起來很合理。”

之後Tomasini便按照騙子的指令,去Best Buy購買了面價1,000元的禮品卡,總共三張,幾小時後,騙子打來吩咐Tomasini將禮品卡後面的識別碼告知。

他的女兒知道情況後,立馬識別父親上當,Tomasini隨即報警,警方調查後發現騙徒用禮品卡的錢買電子產品,隨後到黑市賣掉。

對此Best Buy官方回應稱,他們曾經接到超過20個受害者的投訴,並且貼出警告,一旦受害人將識別碼告知騙徒,損失的金額很難追回,但是記者在Emeryville的店內並沒有看到相關的告示。

