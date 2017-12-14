東灣老翁墮騙徒陷阱 被騙3千元Best Buy禮品卡

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【KTSF 陶璟樂報導】

東灣一位老人家接到詐騙電話，以為孫子進了監獄，需要保釋金，於是購買了價值3,000美金的Best Buy禮品卡並繳付，結果原來被騙，事後Best Buy如何回應？

83歲的David Tomasini是退休的精神科醫生，近日他接到一個電話，以為是孫子來求救，之後有一個自稱是律師的人打電話來。

陶璟樂報導說：”他說不能聯繫到孫兒，因為他在監獄裡沒直線電話，我便問到是否需要付錢，他說不用，法庭會處理，我們現只需將他保釋，聽起來很合理。”

之後Tomasini便按照騙子的指令，去Best Buy購買了面價1,000元的禮品卡，總共三張，幾小時後，騙子打來吩咐Tomasini將禮品卡後面的識別碼告知。

他的女兒知道情況後，立馬識別父親上當，Tomasini隨即報警，警方調查後發現騙徒用禮品卡的錢買電子產品，隨後到黑市賣掉。

對此Best Buy官方回應稱，他們曾經接到超過20個受害者的投訴，並且貼出警告，一旦受害人將識別碼告知騙徒，損失的金額很難追回，但是記者在Emeryville的店內並沒有看到相關的告示。

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