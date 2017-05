特朗普要求FBI 撤銷調查Flynn

By

紐約時報爆料說,FBI局長James Comey曾經在幾個月前在白宮與特朗普總統會面。其後兩人的討論撮要,放在備忘錄中。而這份備忘錄由Comey一個助手向媒體透露。內容是關於特朗普催促Comey對剛被開除的國家安全顧問Michael Flynn網開一面,中止調查他與俄羅斯的關係。

這份備忘錄曝光,被認為是Comey革職事件最大的轉折。

有國會議員認為,特朗普妨礙司法公正。也有國會議員認為,涉及妨礙司法,如果屬實,彈劾行動也都不遠。

眾議院政府監察委員會主席Jason Chaffetz發推文說,如果有那份錄忘備,他就要取來盡快查閱。他已準備好發傳票。

特朗普上星期突然開除Comey,已經引發有人指控特朗普企圖妨礙司法公正,阻撓FBI調查特朗普競選陣營涉嫌串通俄國來影響美國大選。

白宮就否認這些指控,又說特朗普尊重執法部門和所有調查工作。

