【KTSF 崔凱橋報導】

警方週二在東灣柏克萊市拘捕一名女子,涉嫌餵2歲的男童服食冰毒。

警方表示,週二大約下午3時半,一名兩歲的男孩在柏克萊市Haste街2556號的People’s公園玩耍時,36歲的Sayyadina Thomas走向男童,涉嫌將冰毒放進男童口中,在場的男童保姆隨即報警。

男孩被送往當地醫院接受治療,正在康復。

警方以涉嫌企圖謀殺罪當場拘捕Thomas,將安排她進行精神評估。

