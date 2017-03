東灣警匪跨市追逐 兩人涉駕車撞警車被捕

By

【KTSF 嚴劍蓉報導】

東灣週三發生警匪追逐,由奧克蘭(屋崙)一路追逐至柏克萊市,疑犯的車撞上其他車輛才結束,事件中一名警員受傷。

事發於週三傍晚大約6時50分,警方表示,兩名警員在奧克蘭市Lake Merritt附近14街夾Harrison街,企圖截查一架可疑車輛時,疑犯開車刻意撞向兩名警員的巡邏車,導致一名警員手腕受傷。

撞上警車後,涉事車輛隨即駛離現場,警員尾隨追逐期間,柏克萊、San Leandro及Alameda縣警方亦加入增援。

涉事車輛逃至柏克萊的Ashby街夾College街,撞上兩架行駛中的汽車之後才停下。

車上兩名疑犯下車企圖逃離現場,其中一名疑犯被警方當場拘捕,並搜出一支槍,其後警方在附近搜索,發現另一名疑犯站在一棟樓宇的天台,其後將疑犯拘捕。

