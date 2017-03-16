東灣警匪跨市追逐 兩人涉駕車撞警車被捕

By

【KTSF 嚴劍蓉報導】

東灣週三發生警匪追逐，由奧克蘭（屋崙）一路追逐至柏克萊市，疑犯的車撞上其他車輛才結束，事件中一名警員受傷。

事發於週三傍晚大約6時50分，警方表示，兩名警員在奧克蘭市Lake Merritt附近14街夾Harrison街，企圖截查一架可疑車輛時，疑犯開車刻意撞向兩名警員的巡邏車，導致一名警員手腕受傷。

撞上警車後，涉事車輛隨即駛離現場，警員尾隨追逐期間，柏克萊、San Leandro及Alameda縣警方亦加入增援。

涉事車輛逃至柏克萊的Ashby街夾College街，撞上兩架行駛中的汽車之後才停下。

車上兩名疑犯下車企圖逃離現場，其中一名疑犯被警方當場拘捕，並搜出一支槍，其後警方在附近搜索，發現另一名疑犯站在一棟樓宇的天台，其後將疑犯拘捕。

更多新聞：

台裔夫婦去年底南加州家中被殺 警縣紅3萬緝兇

Vallejo警員拘捕嫌犯涉過度用武惹公憤（視頻）

舊金山101公路爆打鬥案 司機受傷送院

列治文區多間商戶遭槍擊 警方暫無破案線索

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。