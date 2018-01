By

【KTSF 郭柟報導】

國家地質局表示,東灣柏克萊市週四發生的地震,有超過900萬人報告感受到地震,又表示這是一個警示,預測灣區在未來30年內,可能會出現一次更強的大地震。

今次的地震深度大約是8英里,源於橫跨東灣的Hayward斷層,遠至150英里外都有震感。

地質專家表示,這次地震有可能代表未來會出現更強烈地震。

Hayward斷層估計大約每150年會發生一次強度超過6.7級的大地震,上一次6.8級地震發生在1868年,剛剛好150年前,當時震央在Warm Springs區一帶,造成30人死亡,建築物損毀。

國家地質局預測,灣區在2014至2043年期間,有72%機會會出現強度超過6.7級大地震,地質局網站形容過Hayward斷層是一個計時炸彈。

