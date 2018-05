By

【KTSF 吳宇斌報導】

柏克萊加大附近的咖啡店經常發生搶手提電腦的案件,最近亦出現一宗同類罪案,但今次有人出手制止賊人。

有在事發現場的柏克萊加大學生目擊事發經過,他們指一名賊人當時走過該咖啡店,順手搶走坐在咖啡店內其中一名客人的手提電腦,當時有人高叫制止賊人。

有學生拍下的視頻顯示,當時有兩名男子將一名疑犯攔截下來,準備將其交給警察,當疑犯將手提電腦放下,另外一名男子突然出現,他要求兩名見義勇為的男子放開疑犯未遂,就出拳揮打其中一名男子的頭部,令其鬆手,然後馬上和疑犯逃跑到停在路邊的車輛,逃離現場。

柏克萊警方表示,兩名疑犯是新的手提電腦搶劫團伙的成員,當局目前有案件的線索,但尚未拘捕任何人。

