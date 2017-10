By

【KTSF】

東灣柏克萊加大一名學生週日凌晨在學生宿舍內,被多名人士毆打至失去知覺,柏大校警週一發布保安視頻,希望公眾能協助認出懷疑涉案人士的身分。

警方於凌晨12時39分接獲舉報,指Durant大街2400號路段一個學生宿舍單位發生傷人案。

受害人當時與另外3名男子發生口角,雙方之後發生肢體衝突,受害人被痛毆至失去知覺,需要送院治療,他目前已出院。

涉案疑犯之後沿Durant大街步行望開,其中一名疑犯身穿全黑衣物,第二名疑犯頭戴紅帽,白色上衣,藍色牛仔褲。

第三名疑犯身穿格紋上衣,白鞋。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡柏大校警,電話:(510) 642-0472,或(510) 642-6760。

