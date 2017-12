By

【KTSF】

東灣柏克萊警方發放一名男子的圖像,懷疑他與最近兩宗搶劫案和一宗試圖搶劫案有關,希望民眾提供線索。

警方表示,在10月27號,男疑犯試圖搶劫位於Shattuck大道1400號路段的CVS藥房,但不成功。

男子隨後在同日晚上8時30左右,走進一間位於University大道1400號路段的餐廳,要求從收銀機內拿走現金,得手後便逃離現場。

在11月16日大約晚上8時40分,同一嫌疑犯在Telegraph大道2600號的一間藥房內,同樣要求店員交出現金後逃走。

警方形容,疑犯為年約40至50多歲的非洲裔男子,身高5呎5吋至5呎8吋之間,身材瘦削,留有鬍子。

任何人如有疑犯的線索,請致電:(510) 981-5742與警方聯絡。

(Copyright 2017 Bay City News. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)