柏克萊男子利刀傷人被捕 柏大附近發生非禮搶劫案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣柏克萊市週一凌晨,一名男子被人用刀刺傷,警方逮捕男疑犯,另外,上週五在柏克萊加大附近還分別發生一宗性侵案,以及一宗暴力搶劫案。

柏克萊警方於凌晨12點40分左右接到報警,在Center Street 2055號發生持刀傷人案。

警員抵達現場後,發現36歲柏克萊男子身中多刀,送院後目前情況穩定,而30歲疑犯El Cerrito居民Kenneth White仍在案發現場附近,立即被警方逮捕。

另外,上週五晚間,柏克萊加大再度發生疑似性侵案。

校園警方稱,大約晚上8點55分左右,在校園內的Dwinelle停車場,一個女子當時站在停車場西北方角的樓梯上,一名男子突然將手伸入她的短褲摸她的臀部,女子隨即尖叫疑犯隨即逃跑。

警方描述涉案的男子是年約20歲的拉美裔,身材瘦削,留著及肩長髮,臉上有鬍鬚,犯案時戴著棒球帽,穿著無袖T恤,並且背著一個深色背包。

而一小時之後,即週五晚9點50分左右,在柏克萊加大校園還發生一宗搶劫案。

一名男子在搭乘捷運列車時,就發現車廂內有幾名可疑分子,當他在柏克萊市中心站下車,走去校園時,在靠近Springer Gateway時,跟著他的幾名可疑分子突然上前將他推倒在地,其中一人還用腳踢該男子多次,導致其受輕傷。

兇徒之後搶走男子的財物,逃去無踪,警方接報後在附近尋找疑犯,但沒有任何發現。

