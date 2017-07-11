柏克萊男子利刀傷人被捕 柏大附近發生非禮搶劫案（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

東灣柏克萊市週一凌晨，一名男子被人用刀刺傷，警方逮捕男疑犯，另外，上週五在柏克萊加大附近還分別發生一宗性侵案，以及一宗暴力搶劫案。

柏克萊警方於凌晨12點40分左右接到報警，在Center Street 2055號發生持刀傷人案。

警員抵達現場後，發現36歲柏克萊男子身中多刀，送院後目前情況穩定，而30歲疑犯El Cerrito居民Kenneth White仍在案發現場附近，立即被警方逮捕。

另外，上週五晚間，柏克萊加大再度發生疑似性侵案。

校園警方稱，大約晚上8點55分左右，在校園內的Dwinelle停車場，一個女子當時站在停車場西北方角的樓梯上，一名男子突然將手伸入她的短褲摸她的臀部，女子隨即尖叫疑犯隨即逃跑。

警方描述涉案的男子是年約20歲的拉美裔，身材瘦削，留著及肩長髮，臉上有鬍鬚，犯案時戴著棒球帽，穿著無袖T恤，並且背著一個深色背包。

而一小時之後，即週五晚9點50分左右，在柏克萊加大校園還發生一宗搶劫案。

一名男子在搭乘捷運列車時，就發現車廂內有幾名可疑分子，當他在柏克萊市中心站下車，走去校園時，在靠近Springer Gateway時，跟著他的幾名可疑分子突然上前將他推倒在地，其中一人還用腳踢該男子多次，導致其受輕傷。

兇徒之後搶走男子的財物，逃去無踪，警方接報後在附近尋找疑犯，但沒有任何發現。

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