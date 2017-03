By

【KTSF 劉瑩報導】

東灣柏克萊警方正在尋找在上週四,涉嫌在柏克萊加大校園非禮一名女子的疑犯。

事發在上週四晚10點30分,地點接近Bancroft Way和College大街的交界處。

疑犯不是學校的學生或者教職員,他被指在柏克萊加大校園內,非禮一名女性,受害人立即離開現場,報警求助。

警方表示,疑犯為一名年約20至25歲的非洲裔男子,身高大約5呎5吋,中等身材,案發時身穿一件灰色連帽運動衫,背著一個灰色的背包。

