【KTSF 黃恩光報導】

柏克萊加大警方正在調查一宗在人民公園發生的搶劫以及綁架案,受害人還被歹徒毆打。

案發現場是位於Haste街夾Telegraph大街的People’s Park(人民公園),警方表示,週日早上歹徒在公園裡拳打男事主,把他拖出公園,然後搶走他的手機。

警方表示,匪徒是非洲裔男子,身高5呎8吋到5呎9吋,犯案時戴著一頂闊邊帽,穿深紅外套、藍色牛仔褲和拿著一個揹囊。

遇劫的男事主與柏克萊加大無關,並非學生或教職員。

