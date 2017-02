By

【KTSF 江良慧報導】

東灣柏克萊加大大批學生抗議一名極右人士應邀到學校發表演講,支持者認為這是言論自由,但反對人士就指責是仇恨言論,主辦方決定取消演講。

柏克萊加大的共和黨會邀請一名極受爭議的右翼人士保守派媒體 Breitbart 的編輯 Milo Yiannopoulos 赴校演講。他是特朗普支持者,他的言論就經常被評擊是白人優越主義、種族歧視和反穆斯林。

大批反對他的人週三一早在會場外等候,校方也派出大批警察嚴陣以待﹐到下午6時過後,示威者顯得越來越激動,校警就放置圍欄阻擋示威者進入舉辦演講的大樓。為防止示威者推進,校警一度要施放催淚氣體,主辦單位最後決定取消演講,但就譴責示威者是非法集會。

