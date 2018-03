By

【KTSF 郭柟報導】

最新報告指,東灣柏克萊市(Berkeley)當選全國第三最適宜居住城市。

排行榜網站Niche指出,柏克萊市在公立學校質素、夜生活、社區多元化等範疇都獲得A+評級,不過房屋和治安只有C+評級。

而舊金山就排全國第15位,房屋只有C-,治安則是C評級。

全國第一是密歇根州的Ann Arbor市,第二是伊利諾伊州Naperville市。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。