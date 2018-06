By

【KTSF 郭柟報導】

柏克萊市公共圖書館由7月1號起,將會停止收取過期還書的罰款,包括成人及青年書藉、DVDs、CD、和雜誌。

目前逾期還書的罰款是每日25美分,館方表示,過期費的原意是想人準時還書,不過卻令很多低收入人士不敢借書,因為他們擔心一遲還就會被罰款。

館方又發現,來自市內收入最低的人口當中,有超過11,000人因為無支付過期費,而被禁止借閱書籍,因此決定與其罰人遲還書,不如鼓勵他們還書。

但是如果過了6個星期都不還書,圖書館會向他們收取該書的原價作替換費,另外同時有超過3本過期未還書藉的人,不准再借閱更多書藉,直至他們還書為止。

至於借閱兒童書籍一向不會收過期費。

