柏克萊效法舊金山 反制週日右翼集會（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

週二早上,柏克萊市長聯同國會議員Barbara Lee、州參議員和東灣多名官員,針對右翼團體星期日在柏克萊市Civic Center公園舉行的集會表態反對。

柏克萊市長在記者會上表示,星期日的集會是一個白人至上主義集會,他呼籲民眾不要參加該活動。

柏克萊市長Jess Arreguin說:”柏克萊市府敦促大家,為了自身安全,不要參加Civic Center公園集會,幾個社區團體也安排了活動,在該集會的同一時間舉行,稍後會通報更多資訊,我們呼籲民眾去參加。”

國會議員Barbara Lee就說,不論星期日的集會的組織者自己怎樣定性該集會,該集會根本就是挑戰社區的價值觀,她希望民眾通過和平的行動,表達自己的想法和愛心。

而在記者會前,發起星期日這次”向馬克思主義說不”活動的人Amber Cummings蒙面現身,向記者對市長把該活動定性為白人至上主義活動加以駁斥,並表示她組織的活動不是右翼活動。



Cummings說:”容納所有人,這不是右翼集會,任何人支持我們憲法,支持我們國家都可以來。”

她並表示這個活動早在5月到6月的時候策劃,遠早於維珍尼亞州的暴力集會,期間她更與在場一名非洲裔男子起了爭論。

在記者會上,州參議員Nancy Skinner提出將加州仇恨犯罪法的涵蓋範圍擴大,使得種族主義團體的仇恨行為可以完全被起訴。

至於星期日的“向馬克思主義說不”集會,主辦方預計會有大約300人參加。

