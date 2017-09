By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣柏克萊警方早前拘捕一名男子,懷疑他在公園遊樂場向3名兒童餵食液體,受害兒童當中,最小僅一歲大。

36歲的William Turner懷疑在6月中旬,在Ohlone Greenway的一個公園內,意圖向兒童餵食液體,警方將其列為精神病患者觀察。

但隨後因懷疑他騷擾一名兒童、藏有偷竊物品而將他拘捕。

他認罪後,獲判緩刑,但不得接近Alameda縣內所有公園及學校。

當局在本月一號又將Turner拘捕,因發現他在柏克萊高中及柏克萊市立大學附近出現,Turner其後又再獲釋。

警方公佈他的照片,呼籲家長提防此人。

